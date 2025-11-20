Alfonso Arús, tras el vídeo de esta influencer diciendo qué tirar de la cocina: "Ya no tengo narices a entrar"

"Hay veces que es mejor no saberlo", afirma Alfonso Arús tras ver este vídeo viral de una joven en el que explica todos los utensilios que debes tirar de la cocina para evitar las bacterias.

Alfonso Arús destaca que la creadora de contenido Carolina Moura protagoniza este vídeo en el que explica qué elementos hay que eliminar de la cocina. "Ya estás tirando estas cosas de tu cocina", arranca el vídeo Moura, que explica que "te estás envenenando".

"No sabes que las esponjas son el objeto más sucio de toda la casa y con eso estás limpiando tus platos", asegura la joven, que afirma que "como siempre está húmeda, es el ambiente perfecto para la grasa y las bacterias": "La salmonela y todas sus amigas se van de fiesta a esa esponja".

Por otro lado, Moura pide "tirar a la basura" las sartenes de teflón: "Si tienen arañazos desprenden partículas que te están envenenando". Por última, la influencer habla de las tablas de cortar de plástico: "Para empezar, cuando cortas en la tabla se generan grietas donde se acumulan restos de comida que vuelven locas a las bacterias". Además, explica que "esos microplásticos te los vas a comer en la comida", afirma la joven, que insiste en que "hay muchas más opciones".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús destaca que, "seguro que tiene razón", pero también "genera mucho estrés": "Yo ya no tengo narices en entrar en la cocina, veo la tabla y pienso, 'bff, esto debe de estar lleno de bacterias'". "Hay cosas que casi es mejor no saber", afirma el presentador de Aruser@s en el plató, donde Angie Cárdenas opina lo contrario: "La información es poder, tú tienes información y luego haz lo que te apetezca".

