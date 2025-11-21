Carmen Cervera seguirá siendo la baronesa Thyssen-Bornemisza: "¡No hay necesidad de inventar tontadas!"

Tita Cervera, Carmen o la baronesa Thyssen-Bornemisza, los nombres por los que se conoce a la coleccionista de arte responsable del museo Thyssen de Madrid continúan intactos o, al menos, así lo asegura la protagonista en este vídeo.

La crónica social se revolucionaba durante las últimas horas al destapar una noticia casi histórica: la baronesa Thyssen, viuda del barón Heini Thyssen (Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, para ser exactos), habría perdido el título nobiliario que obtuvo al casarse con él en 1985 (convirtiéndose en su quinta mujer) y conservándolo tras su fallecimiento en 2002.

Tras convertirse en la viuda más rica de Europa, ser recordada por momentos como su "no a la tala" encadenada a un árbol del Paseo del Prado o por enfrentarse a su hijo por herencias y propiedades artísticas, Tita Cervera vuelve a ponerse ante la cámara para aclarar la última polémica que la envuelve.

Según asegura la propia baronesa en una conversación con el medio 'La Otra Crónica (LOC)' de El Mundo, todo habría sido fruto de un abogado resentido, que terminó su relación laboral con Carmen Cervera y que sabía demasiado.

Así, habría filtrado una información "que carece de fundamento", según asegura la protagonista, fruto de una conversación sobre su doble nacionalidad y el gran problema que ve la rica responsable del Museo Thyssen de Madrid por pagar impuestos en dos regiones diferentes.

La respuesta de Tita Cervera

Al parecer, Carmen Cervera habría planteado a su abogado la renuncia a su pasaporte suizo en sustitución del de Andorra tras abandonar su vida en Suiza y situarla de manera más constante en el principado. En palabras de la baronesa, esto habría sido un simple plantemaiento, un supuesto porque "no había ninguna necesidad de andar pagando impuestos en todas partes", asegura Tita a 'LOC'.

Según la revista digital Vanitatis, que publicaba en exclusiva la información sobre la extinción del título, Carmen Cervera habría perdido el "hilo legal" que une su nombre al título nobiliario si hubiera solicitado la renundia voluntaria de su nacionalidad suiza.

"Es disparatado ligar un pasaporte a un matrimonio", asegura Tita ante los medios mientras recuerda que se casó en Inglaterra con Heini, "soy su mujer, su viuda y lo seré toda mi vida", zanjaba.

Ante diferentes medios de comunicación, la baronesa cataloga de "tontadas" la última información y reclamaba su nombre bien alto: "Me he llamado siempre Carmen Thyssen-Bornemisza, ¡Thyssen-Bornemisza!".