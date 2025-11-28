Alfonso Arús, tras conocer cada cuánto deberíamos cambiar los textiles del hogar: "La alfombrilla de baño no la limpia nadie"

Ahora
Alfonso Arús profundiza en 'Top Expertos' en la limpieza del dormitorio: ¿con qué frecuencia es ideal lavar sábanas, edredones, toallas y cortinas?.

En una nueva entrega de 'Top Expertos', Alfonso Arús comparte el práctico listado que ha ofrecido Eli Jiménez, una especialista en limpieza sobre cada cuánto debemos lavar los distintos textiles del hogar.

La experta comienza por lo esencial: las sábanas, que deberían lavarse una vez a la semana. En segundo lugar, el protector del colchón, cuya limpieza dependerá del uso: "Una vez cada 15 días o una vez al mes".

El tercer puesto lo ocupa el edredón o nórdico, para el que recomienda una limpieza cada tres meses. A continuación, las fundas de los cojines, que ella misma lava mensualmente, salvo que se ensucien antes.

En quinto lugar, algo que muchos pasan por alto: las cortinas. "Parece que no se ensucian, pero habría que limpiarlas cada trimestre", explica Eli. Por último, las toallas y alfombrillas de baño, que tendrían que lavarse cada tres días para mantener una higiene adecuada.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús se muestra especialmente escéptico con uno de los puntos: "Las alfombrillas de baño cada tres días no las limpia nadie", afirma entre risas.

