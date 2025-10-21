Paloma Lago será abuela: Javier García-Obregón y su mujer Eugenia están esperando su primer hijo

Un año después de su boda, Javier García-Obregón, hijo de Paloma Lago, ha anunciado que está esperando su primer hijo junto a su mujer con esta bonita fotografía.

Paloma Lago se convertirá en abuela a los 58 años después de que su hijo, Javier García-Obregón, lo anunciara con una bonita fotografía en la que aparece junto a su mujer enseñando su barriga de embarazada.

La felix noticia llega casi un año después de que la pareja contrajera matrimonio. "La vida nos ha regalado el regalo más bonito", ha escrito, Eugenia, nuera de Paloma Lago, en su cuenta de Instagram junto a la fotografía, donde destaca que "muy pronto" serán "uno más": "No podemos estar más felices", concluye la mujer de Javier García Obregón.

Un familiar de Paloma Lago la encontró "mareada y desorientada"

El que fuera conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, dimitió de su cargo por una denuncia que la famosa presentadora y modelo de los años 90, Paloma Lago, interpuso contra él por agresión sexual.

Según recoge el atestado e informa ABC, un familiar de la presentadora llamó al 112 para alertar de que la había encontrado mareada y desorientada en su domicilio de Ferrol (La Coruña), donde la presentadora vive desde hace ya algunos años. La denuncia muestra también que Lago tuvo que recibir atención médica. Cuatro días más tarde, Lago presentó la denuncia ante la Policía Nacional de Ferrol.

Por otro lado, esta presunta agresión sexual se habría producido este pasado mes de enero, en el seno de la relación sentimental que la presentadora y el político mantenían, una relación que, según asegura el citado medio, "se habría prolongado por espacio de varias semanas".

Por otra parte, el informe toxicológico realizado a la presentadora y modelo Paloma Lago ha dado negativo, por lo que se descarta que hubiera sumisión química. Sin embargo, cuando Lago interpuso la denuncia por agresión sexual contra el ya exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, el juzgado decidió imputarle.