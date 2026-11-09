Alfonso Arús propone hacer el sorteo de las mesas electorales al estilo Champions: "Con famosos y en streaming"

Muchos ciudadanos ya están pendientes de saber si les ha tocado formar parte de una mesa electoral y en Aruser@s, Alfonso Arús ha propuesto una curiosa alternativa para conocer a los elegidos.

Con las elecciones generales del 29 de noviembre cada vez más cerca, muchos ciudadanos ya consultan si han sido uno de los 'elegidos' para formar parte de una mesa electoral. En el plató de Aruser@s, la colaboradora Elena Godessart ha revelado que le ha tocado, pero no es la única. Alfonso Arús ha mostrado en los virales del día el vídeo de un padre que se ha hecho viral por su sorprendente entusiasmo al descubrir que tendrá que ejercer como presidente de mesa.

A raíz de estas situaciones, el presentador de Aruser@s ha propuesto que el sorteo de las mesas electorales adopte la puesta en escena de los sorteos de la Champions League. "Se debería adoptar el 'look' de los sorteos de la Champions", ha planteado. Una idea pasa por retransmitir el sorteo "en directo" y darle un toque de espectáculo, "con rostros conocidos encargándose de sacar las bolas".

Una fórmula que, al menos, convertiría la espera por saber si toca mesa electoral en un acontecimiento con más emoción.

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