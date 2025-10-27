El vídeo del exorcismo perruno: un chihuahua protagoniza el disfraz más divertido de Halloween

A pocos días de Halloween, los disfraces más originales comienzan a inundar las redes y el plató de Aruser@s. Entre ellos destaca este chihuahua "poseído", cuyo dueño, vestido de sacerdote, le practica un exorcismo casero.

Halloween está a la vuelta de la esquina y en Aruser@s comienzan a llegar los virales que nos muestran algunos de los disfraces más originales para la noche más terrorífica del año.

Muchas mascotas son ahora parte de dúos espeluznantes, como es el caso del perrete que ha presentado Alfonso Arús. Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el dueño vestido de sacerdote le hace un exorcismo a su chihuahua, quien luce un traje blanco, una peluca y está posado sobre una cama diabólica.

La colaboradora Tatiana Arús, quien también tiene un chihuahua llamado Coco, saca el tarjetón rojo y no aprueba el disfraz: "Pobrecito, ¡vaya pelos le han puesto!", asegura entre risas.