Desfile 'perruno' de Halloween en Nuev York: estos son los disfraces más originales y divertidos

Perros disfrazados de monstruos terroríficos y personajes de miedo salen a la calle con sus dueños para lucirse en el desfile de Halloween de Tompkins Square.

En Nueva York, la ciudad donde todo se vive a lo grande, se ha celebrado la edición número 35 del desfile canino de Halloween. En el acto, dueños y mascotas han competido por el disfraz más original y sorprendente.

Desde aeronaves con extraterrestres a tumbas adornadas con monstruos terroríficos. "Se nota que ya es la semana previa a Halloween y que muchas ciudades de Estados Unidos empiezan a calentar motores", asegura Alba Gutiérrez.

En Aruser@s, podeis ver algunos de los disfraces más espeluznantes y decoraciones más llamativas.

