Ahora
Desfile 'perruno' de Halloween de Nuev York: estos son los disfraces más originales y divertidos

Virales de Aruser@s

Desfile 'perruno' de Halloween en Nuev York: estos son los disfraces más originales y divertidos

Perros disfrazados de monstruos terroríficos y personajes de miedo salen a la calle con sus dueños para lucirse en el desfile de Halloween de Tompkins Square.

En Nueva York, la ciudad donde todo se vive a lo grande, se ha celebrado la edición número 35 del desfile canino de Halloween. En el acto, dueños y mascotas han competido por el disfraz más original y sorprendente.

Desde aeronaves con extraterrestres a tumbas adornadas con monstruos terroríficos. "Se nota que ya es la semana previa a Halloween y que muchas ciudades de Estados Unidos empiezan a calentar motores", asegura Alba Gutiérrez.

En Aruser@s, podeis ver algunos de los disfraces más espeluznantes y decoraciones más llamativas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Servicio Andaluz de Salud da por solucionado el problema de acceso a los informes de los cribados después de que la Junta negara la "destrucción"
  2. Junts insta a Sánchez a hablar menos de cambio de horario y le pide que empiece a hablar de "la hora del cambio"
  3. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  4. Hallan un cadáver en Manises que podría ser uno de los desaparecidos en la DANA hace un año
  5. El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede de Ayuso
  6. La Fiscalía atribuye a Leire Díez un "plan delictivo" para desacreditar a Anticorrupción y a la Guardia Civil