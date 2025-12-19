La 'pullita' de Alfonso Arús a Angie Cárdenas por los regalos navideños: "¿Me estás llamando agarrada?"

¿Cómo gastas tu dinero en Navidad? En Aruser@s, muestran los cuatro perfiles que definen a los compradores españoles.

Tras conocer que un 22% de los españoles paga más por comprar a última hora los regalos navideños, surge otra pregunta clave: ¿qué tipo de comprador eres? Según explica Alfonso Arús, existen cuatro perfiles que determinan el comportamiento de los consumidores: el monje, el ahorrador, el gastador y el evitador.

El monje es aquel que apenas gasta, apuesta por regalos minimalistas y evita cualquier exceso.

El ahorrador planifica con antelación, controla su presupuesto y sabe exactamente en qué invertir su dinero.

El gastador, por el contrario, compra sin control, es amante de los caprichos y suele perder de vista el estado de su cuenta bancaria.

El evitador siente auténtico miedo al gasto y prefiere esquivar la tentación para no caer en compras innecesarias.

En el plató, los colaboradores confiesan con cuál de estos perfiles se sienten más identificados. "De los cuatro perfiles, hay tres malos: el monje, que es un rata; el gastador, que es un manirroto; y el evitador, que es un agonías. El mejor es el planificador", sentencia el presentador del programa.

Angie Cárdenas, por su parte, asegura no verse reflejada en ninguno, algo que provoca la intervención de Alfonso. "Bueno, eres un poco monje con los regalos...Hay que diferenciar si el regalo es para uno mismo o para los demás", comenta, a lo que Angie contesta con una mezcla de inginación y humor: "¿Me estás diciendo que soy agarrada?".

