Ahora
El vídeo de decenas de brujas y hechiceros haciendo paddle surf por el río Hudson antes de Halloween

Halloween

El vídeo de decenas de brujas y hechiceros haciendo paddle surf por el río Hudson antes de Halloween

En Nueva York, fanáticos del día más terrorífico del año se han lanzado al río Hudson con sus atuendos más espeluznantes para celebrar Halloween.

Decenas de personas vestidas con sombreros de picos, capas, túnicas, escobas y atuendos de lo más espeluznantes se han adentrado en el río Hudson, en Nueva York, para poner todo a punto para celebrar, el próximo 31 de octubre, la noche más terrorífica del año: Halloween.

Tanto brujas como hechiceros se han lanzado al agua para dejar esta curiosa imagen que puedes ver en el vídeo que acompaña esta noticia. Remando con todas sus fuerzas sobre tablas que también han sido decoradas.

"Es muy visual, es muy bonito, ¡me encanta!", alucina Angie Cárcenas. Eso sí, como advierte Tatiana Arús, "más les vale no caer al agua con lo que pesan esos trajes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sesión de control al Gobierno en el Congreso, en directo: Sánchez niega financiación ilegal del PSOE y ataca a Feijóo por el escándalo de los cribados
  2. El Servicio Andaluz de Salud da por solucionado el problema de acceso a los informes de los cribados después de que la Junta negara la "destrucción"
  3. Hallan un cadáver en Manises que podría ser uno de los desaparecidos en la DANA hace un año
  4. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  5. ¿Cuánta sangre donan? ¿Qué ayudas reciben?: PP y Vox crean las "listas del odio" en la Generalitat para diferenciar a los migrantes en las estadísticas
  6. La Fiscalía atribuye a Leire Díez un "plan delictivo" para desacreditar a Anticorrupción y a la Guardia Civil