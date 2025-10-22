El vídeo de decenas de brujas y hechiceros haciendo paddle surf por el río Hudson antes de Halloween

En Nueva York, fanáticos del día más terrorífico del año se han lanzado al río Hudson con sus atuendos más espeluznantes para celebrar Halloween.

Decenas de personas vestidas con sombreros de picos, capas, túnicas, escobas y atuendos de lo más espeluznantes se han adentrado en el río Hudson, en Nueva York, para poner todo a punto para celebrar, el próximo 31 de octubre, la noche más terrorífica del año: Halloween.

Tanto brujas como hechiceros se han lanzado al agua para dejar esta curiosa imagen que puedes ver en el vídeo que acompaña esta noticia. Remando con todas sus fuerzas sobre tablas que también han sido decoradas.

"Es muy visual, es muy bonito, ¡me encanta!", alucina Angie Cárcenas. Eso sí, como advierte Tatiana Arús, "más les vale no caer al agua con lo que pesan esos trajes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.