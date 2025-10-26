El vídeo del emotivo momento en el que un niño regala a su hermana recién nacida su peluche favorito

"Es su bien más preciado: su conejito", explica Alfonso Arús mientras somos testigos de este entrañable momento en el que un niño ver por primera vez a su hermana recién nacida.

Aunque sea domingo, nunca olvidamos nuestra dosis diaria de ternura. En Aruser@s Weekend rescatamos este vídeo viral emitido durante la semana para que volváis a ser testigos de este entrañable momento.

Un niño llega al hospital deseando volver a ver a su mamá, que acaba de dar a luz, pero también de conocer por fin a su pequeña hermana recién nacida. "Le ofrece su bien más preciado, que es su peluche", indica Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta.

"¡Mira que cuesta desprenderse del peluche!", comenta David Broc, quizá recordando algunos de sus tesoros perdidos de la infancia. "Eso quiere decir que los padres lo han hecho muy bien, que lo han estado preparando durante todo el embarazo", asegura Angie Cárdenas, madre de cuatro hijos.

A pesar de estas tiernas imágenes, María Moya no descarta que se trate más de un préstamo que de un regalo.

