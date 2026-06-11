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Llevar las uñas pintadas: el error que delató a la atracadora disfrazada de monja en el robo frustrado en la joyería de Madrid

Los detalles Al ver tal cosa, un ciudadano alertó a la Policía Nacional por resultarle sospechoso ver algo así en una religiosa. La rápida intervención de los agentes, clave para detener el golpe y arrestar a los sospechosos.

La Policía detiene a la mujer sospechosa del atraco a una joyería en Ciudad Lineal
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Llevar las uñas pintadas. Eso es lo que delató a una de las atracadoras de un intento de robo en Madrid. De ese asalto a una joyería en Ciudad Lineal que los agentes pararon justo a tiempo. Y es que alguien dio la alerta. Alguien dio aviso cuando vio a la mujer, disfrazada de monja, con algo que no casaba con los hábitos que llevaba.

Y es que todo detalle es clave cuando uno se disfraza. Cuando uno asume un papel que no es el suyo. Ella, ya detenida, erró no en la indumentaria pero sí en sus uñas. Porque cuando el testigo vio tal cosa no dudó en llamar a la Policía Nacional. No dudo en ver sospechoso algo gracias a lo que los agentes pudieron completar con éxito la misión.

Porque la rápida intervención del Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial fue clave. Porque contaron también con el Grupo de Atención al Ciudadano para dar al traste con la intentona de estos tres sospechosos caracterizados dos de ellos como un sacerdote y una monja, de robar en una joyería de Madrid.

Bajo sus hábitos, armas. Armas como la que usó el falso sacerdote para encañonar a dos agentes antes de ser reducido en el lugar donde estaban realizando el atraco. Uno que comenzó solicitando a la empleada que les mostrara diversas piezas y que tenía previsto acabar en una huida en coche.

En un vehículo en el que esperaban otras dos personas. Uno que los agentes persiguieron para terminar interceptándolo en la M-30, a la altura del Puente de Ventas, después de que sus ocupantes embistieran al coche policial durante su huida.

Además, también hay otros dos detenidos que estaban realizando presuntamente labores de vigilancia para facilitar el robo y alertar sobre la presencia policial.

La Policía ha intervenido un arma de fuego y está investigando lo sucedido para determinar si los detenidos podrían estar relacionados con otros hechos delictivos similares. Se les acusa de delito de robo con violencia e intimidación.

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