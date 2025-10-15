Alfonso Arús se mofa del "color de los inteligentes": "Gris es muy José Luis Perales"

En 'Top expertos' de Aruser@s, Alfonso Arús comenta con humor un estudio que asocia el azul, el negro y el gris con la inteligencia y el liderazgo.

Alfonso Arús arranca la sección de 'Top expertos' desvelando que hay colores que pueden llegar a definir la inteligencia de una persona. Según cuenta el presentador del programa, un estudio ha señalado qué tres tonos son los que suelen vestir las personas más intelectuales.

Toma papel y boli y, sobre todo, mira a tu alrededor para prestar atención a los que van de azul, negro y gris. "Dicen que para hacer una entrevista de trabajo, si llevas uno de estos tres colores, transmites más confianza en ti misma y te proyectas de una manera que la gente te ve como un líder", comenta Angie Cárdenas.

Alfonso Arús, por su parte, discrepa: "A mí me viene una persona de blanco y me encanta". "Gris es muy José Luis Perales", bromea el presentador del programa. "No discrepes tanto, que tu equipo en Italia es el Inter, que viste de azul y de negro", le lanza la 'pullita' Hans Arús.

