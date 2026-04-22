Ahora

Viral

¿Homosexual o heterosexual? ¿De izquierdas o de derechas?: así juzga a Ibai a los desconocidos por su aspecto físico

El famoso youtuber Ibai Llanos se aventura a adivinar la orientación sexual y la ideología de ocho desconocidos en este arriesgado juego que no ha tardado en hacerse viral. En Aruser@s aplauden su buena vista.

¿Homosexual o heterosexual? ¿De izquierdas o de derechas?: así juzga a Ibai a los desconocidos por su aspecto físico

Aruser@s recoge este nuevo vídeo viral de Ibai Llanos en el que el famoso youtuber tiene que adivinar la orientación sexual y la ideología de ocho desconocidos solo por su aspecto físico. "Sonará feo, pero como que lo heterosexual es más sucio", juzga el 'streamer' en la primera partida de este juego, en el que solo acierta un 50%. La segunda ronda le va mucho mejor y hace pleno al averiguar quién es de izquierdas y quién de derechas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de EEUU en Irán, en directo | La Guardia Revolucionaria iraní dispara contra un portacontenedores cerca de Ormuz
  2. Sesión de control al Gobierno, en directo | Feijóo ataca al Gobierno con la falta de inversión y Sánchez le acusa de "dar una patada a la Constitución" con el pacto con Vox en Extremadura
  3. Junts tensa más la cuerda y pregunta a Sánchez qué "argumento democrático" le queda para no convocar elecciones
  4. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Los pagos del PSOE y el exjefe de gabinete de Montero centran el juicio a Ábalos
  5. Una avería en Atocha provoca retrasos en seis líneas de Cercanías Madrid en plena hora punta
  6. El monólogo de Marc Giró en Cara al Show sobre el "prefacha": "Es un facha perezoso, defiende lo público pero le jode pagar impuestos"