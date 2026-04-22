¿Homosexual o heterosexual? ¿De izquierdas o de derechas?: así juzga a Ibai a los desconocidos por su aspecto físico

El famoso youtuber Ibai Llanos se aventura a adivinar la orientación sexual y la ideología de ocho desconocidos en este arriesgado juego que no ha tardado en hacerse viral. En Aruser@s aplauden su buena vista.

Aruser@s recoge este nuevo vídeo viral de Ibai Llanos en el que el famoso youtuber tiene que adivinar la orientación sexual y la ideología de ocho desconocidos solo por su aspecto físico. "Sonará feo, pero como que lo heterosexual es más sucio", juzga el 'streamer' en la primera partida de este juego, en el que solo acierta un 50%. La segunda ronda le va mucho mejor y hace pleno al averiguar quién es de izquierdas y quién de derechas.

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