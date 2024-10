Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca de Victoria Martín a las influencers que dicen que trabajan". "Dicen que están estresadas porque tienen tanto trabajo que necesitan un descanso, un masaje y perderse en Dubai una semana", critica la presentadora, que manda un mensaje a todas esas influencers: "Perdona que te diga, pero probarte ropa que te mandan gratis, ir a la peluquería a diario y tener dos niñeras para tus hijos, no es trabajar".

"'Ay, es que estoy superocupada, no tengo tiempo para nada", imita Victoria Martín a las influencers, a las que contesta tajante: "Claro que tienes tiempo, hija de p***, si te pasas el rato viendo The Bridgerton". "Ese viaje a Bali que vistéis en el reel la semana pasada no corresponde a jornada maratonianas de duro trabajo", insiste Victoria Martín en el vídeo principal de esta noticia.