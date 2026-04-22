Victoria Federica a caballo y los looks más comentados: así se vive la Feria de Abril entre influencers y famosos

La Feria de Abril vuelve a convertirse en un escaparate de estilo y rostros conocidos que los colaboradores de Aruser@s han comentado en este vídeo: desde Victoria Federica pasando por Anabel Pantoja.

La Feria de Abril ha llegado para poner el punto de color al plató de Aruser@s, donde los estilismos de influencers y las apariciones de rostros conocidos protagonizan algunos de los momentos más virales de estos días. En esta ocasión, Tatiana Arús ha repasado cómo han desfilado varias celebrities , empezando por Victoria Federica, que ha acaparado todas las miradas llegando a caballo.

"Vuelve a revalidar el título como una de las mejor vestidas, con una chaquetilla en tonos marrones combinada con negro que le daba más volumen", destaca la colaboradora.

Por su parte, Jaime de Marichalar también disfrutó del ambiente ferial, aunque lo hizo de una forma más discreta, desplazándose en un coche de caballos. "Se mostró bastante tranquilo ante la mirada de la prensa y confirmó que su hija estaba allí", explica Tatiana. "Iba cómodo porque, si hay alguna pregunta incómoda, dice: 'venga, tira'", añade entre risas Alfonso Arús.

Quien también ha regresado a la Feria de Abril ha sido Anabel Pantoja, aunque en esta ocasión sin su hija Alma. "Luciendo un traje de dos piezas de topos, ha confirmado que la pequeña todavía es muy pequeña para asistir, pero que sí la vestirá en petit comité", concluye Tatiana.

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