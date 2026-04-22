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Ortega Cano y Gloria Camila estrenan la Feria de Abril en Sevilla: "Todo depende de cómo te arranques"

Ortega Cano y su hija han visitado ya la Feria de Abril y el diestro ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación... eso sí, ya sin moratón, como bien señala Alfonso Arús en Aruser@s.

Ortega Cano y Gloria Camila estrenan la Feria de Abril en Sevilla: "Todo depende de cómo te arranques"

Junto a familiares, amigos y su hija, Gloria Camila. Así de bien acompañado está Ortega Cano en la Feria de Abril. El diestro, que hace unos días tenía un moratón en la cara que despertó la preocupación de Alfonso Arús, está ya ahora completamente recuperado, señala el presentador de Aruser@s, que aún sigue intentando averiguar, con ayuda de su audiencia, qué fue lo que le ocurrió al torero. Mientras tanto, él ya está listo para disfrutar en la feria... pero "todo depende de cómo tú te arranques", responde cuando le preguntan si va a bailar sevillanas.

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