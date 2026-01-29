De Victoria Federica con su novio a Miguel Torres con su hijo con Paula Echevarría: así disfrutan los famosos de la nieve

Victoria Federica, Miguel Torres, Helen Lindes, Carlos Baute, Edurne... los famosos han disfrutado de la nieve caída en diferentes partes de España con sus parejas e hijos.

La nieve ha sido la gran protagonista de las últimas horas y los famosos no han dejado pasar la oportunidad de jugar con sus hijos. Es el caso de Carlos Baute o de Miguel Torres, quien ha celebrado sus 40 años en la nieve con su hijo con Paula Echevarría, Miki.

Por su parte, Edurne ha realizado un muñeco de nieve con su hija con David de Gea, Yanay. Al igual que Yana Olina, pareja de David Bustamante, o Ana Guerra, que también se atrevieron a hacer sus muñecos de nieve. Anaís, la hija pequeña de Helen Lindes y Rudy Fernández, ha disfrutado la nieve por primera vez mientras que Victoria Federica ha compartido unas imágenes en la nieve en Madrid junto a su nuevo novio, Jorge Navalpotro.

"Parece que poco a poco van afianzando esa relación porque se muestran abiertamente", asegura Tatiana Arús en el plató, donde también enseña cómo Carla Pereira ha desafiado a las gélidas temperaturas. Por último, Sonia Ferrer y David Bisbal han mostrado cómo también sus mascotas han disfrutado de la nieve. "Parecen niños", destaca Angie Cárdenas.

