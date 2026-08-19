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Alba Carrillo, sobre sus exparejas: "Puede que me los coja sin cerebro, pero feos no"

"Yo tengo muchos defectos, pero no me los cojo feos", asegura en este vídeo Alba Carrillo sobre sus exparejas.

Alba Carrillo, sobre sus exparejas: "Puede que me los coja sin cerebro, pero feos no"

Alba Carrillo ha lanzado un "zasca" a sus exparejas: "Yo tengo muchos defectos, pero no me los cojo feos". Y es que la presentadora de 'El sótano club' ha asegurado que "sin cerebro puede ser" que se los coja, pero "feos no". Tras escucharla, Alfonso Arús destaca en el plató que "viendo su historial, es verdad que todos son guapos, sin cerebro no lo sé, pero guapos sí". Por su parte, Hans Arús recuerda que "también dijo que se acostó con Courtois, que guapo guapo no es".

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