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"Ellos también tienen cáncer"

Los veterinarios advierten: si fumas en casa, perjudicas seriamente la salud de tus mascotas

Elizabeth López lleva a Aruser@s los resultados de un estudio que asegura que el humo del tabaco dentro del hogar perjudica seriamente la salud de tus mascotas. "Ellos también tienen cáncer", comenta la periodista.

Los veterinarios advierten: si fumas en casa, perjudicas seriamente la salud de tus mascotas

"Mejor no fumar, tampoco en casa". Es la conclusión que se desprende de este estudio que asegura que el humo del tabaco perjudica seriamente la salud de todos los que en ella viven, también la de tus mascotas. "Las sustancias del tabaco pueden quedarse durante horas o incluso días en la ropa, las cortinas, el sofá o las manos, provocando lo que llaman la 'exposición de tercera mano'", cuenta Elizabeth López en Aruser@s. "Los veterinarios advierten de que los perros y gatos pasan mucho tiempo cerca del suelo, donde se acumulan estas partículas contaminantes", comenta la periodista, quien también recalca que el acicalamiento en el caso de los gatos puede hacer que también las ingieran.

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