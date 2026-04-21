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Víctor Algra detalla qué requisitos deben cumplir nuestras mascotas para viajar por los países de la UE, en vídeo

A partir de este miércoles, 22 de abril, se van a endurecer los requisitos para viajar con nuestras mascotas por la UE ya que se busca "unificar las exigencias entre países".

A partir de este miércoles, 22 de abril, se van a endurecer los requisitos para viajar con nuestras mascotas por la UE ya que se busca "unificar las exigencias entre países".

Se ha endurecido la legislación para poder viajar por los países de la Unión Europea con nuestros perros y gatos. Para conocer cuáles son estos nuevos requisitos, Zapeando cuenta con el veterinario Víctor Algra.

El veterinario indica que, para los ciudadanos españoles, no va a suponer un gran cambio. Como indica, "esta nueva normativa pretende unificar las exigencias entre países para frenar el tráfico ilegal de perros, gatos y hurones, y que cuenten con garantías sanitarias en toda la Unión Europea".

En cuanto a los requisitos exigidos, Algra señala que los animales deberán estar correctamente identificados. Además, también deberán tener su pasaporte en regla y la vacuna de la rabia al día. "Recordemos que, como máximo, podremos viajar con cinco animales de compañía por trayecto", añade.

Si estos requisitos no se cumplen, el animal podría quedar inmovilizado, que se ponga en cuarentena o que no le dejen viajar. Además, nosotros, como responsables, también nos podríamos enfrentar a una sanción económica "que va a depender del tipo de infracción, pero podría alcanzar hasta los 50.000 euros".

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