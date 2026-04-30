Alberto Chicote alucina al ver un cenicero usado en la barra de 'La Colina': "Hace años que está prohibido fumar en establecimientos"

"Esto no debería estar aquí así": Alberto Chicote se indigna cuando se encuentra en la barra del restaurante 'La Colina' un cenicero usando: "Esto es la demostración absoluta de que nadie cuida nada".

Alberto Chicote acude a Torremolinos, en la Costa del sol, en Málaga, para adentrarse de incógnito en 'La Colina', donde el topo le ha dicho "que todo es un caos y que todo el mundo va a su aire". "Espero no convertirme en el loco de 'la colina'", destaca el presentador, que alucina al ver la "la cantidad de desorden acumulado" que tienen: "Es acojonante".

Además, Chicote ve "bollería a la que nadie hace ni caso" y "un mostrador que está a 22 grados": "Cualquier cosa que metas aquí, en el momento que entra empieza a desarrollar actividad bacteriana a tutiplén". Por otro lado, el exitoso chef echa "líquido que reacciona ante los restos biológicos" por la barra del local: "Lo echo sobre la superficie y hace colinas porque está comida de mierda".

"Qué pasada, imagina que vienes aquí, te sientas y te ponen un plato con un sándwich, ¡estás comiendo encima de una pocilga!", reflexiona Chicote. Por último, Chicote se indigna al ver un cenicero usado en la barra: "Esto no debería estar aquí así, hace años que está prohibido fumar en los establecimientos y esto es la demostración absoluta de que nadie cuida nada".

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