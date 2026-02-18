Marc Márquez celebra su 33 cumpleaños junto a Gemma Pinto y Turco, el perro que acaban de adoptar

Marc Márquez y Gemma Pinto han celebrado los 33 años del deportista con una compañía muy especial y es que la pareja acaba de adoptar un cachorro al que han llamado Turco.

Gemma Pinto ha sorprendido a su pareja, Marc Márquez, con una bonita celebración de cumpleaños. La influencer aparece en el vídeo con una tarta de chocolate con las velas 33, en referencia a los años que cumple el deportista.

En el vídeo también se puede ver al nuevo integrante de la familia: Turco. Se trata de un cachorro que la pareja acaba de adoptar de la Asociación Protectora de Animales 'Patrulla Canina' en Madrid. La propia asociación compartía hace unos días a través de su cuenta de Instagram (@patrullacaninamadrid) la feliz noticia de que el pequeño Turco había encontrado una familia.

En la imagen que compartió la protectora aparecen Gemma Pinto y Marc Márquez junto al cachorro. "Hoy tenemos el corazón lleno de alegría. Queremos agradecer enormemente a Gemma y Marc por haber elegido la adopción y abrir las puertas de su hogar a Turco", escribió la protectora, que añadió: "Para nosotras no hay nada más gratificante que ver a uno de nuestros valientes encontrar una familia que lo quiera tanto".

"Verlo salir de la mano de Marc y Gemma nos recuerda por qué vale la pena cada esfuerzo. Sabemos que Turco va a estar en las mejores manos", destacó la protectora, como puedes ver en la siguiente imagen.

