Aruser@s Fresh
El emotivo momento viral de una abuela hospitalizada al recibir la inesperada visita de sus tres perros
Una abuela ingresada en el hospital no puede contener la emoción al ver entrar por sorpresa a sus tres perros con globos para desearle una pronta recuperación.
Esta visita especial ha conseguido emocionar a los colaboradores de Aruser@s. Una abuela hospitalizada recibe por sorpresa la visita de sus tres perros, que llegan a su habitación acompañados de globos para animarla durante su recuperación. Como vemos en el vídeo viral que recuperamos en Aruser@s Fresh, los tres animales entran en la habitación para reencontrarse con su dueña. Uno de los perros incluso se sube a la cama del hospital para permanecer junto a ella y disfrutar de unos minutos a su lado.
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