El truco viral de la cuchara en la ventana que ayuda a combatir la humedad en casa

Un sencillo gesto que se ha hecho viral promete ayudar a reducir la humedad en el hogar: colocar una cuchara en el alféizar de la ventana para atrapar el vapor de agua.

Si vives en una casa donde la humedad es constante, toma papel y boli y apunta este trucazo popular de Aruser@s. Consiste en colocar una simple cuchara en el alféizar de la ventana: el vapor de agua que circula por la estancia se adhiere al metal, formando pequeñas gotas similares al rocío, lo que ayuda a atrapar parte de esa humedad ambiental de forma sorprendentemente sencilla.

"No solo es útil para reducir el moho en las ventanas, sino también para la salud", asegura Alba Sánchez. La humedad persistente puede derivar en problemas respiratorios, rinitis o resfriados frecuentes, por lo que este método puede servir como apoyo. Aun así, los expertos recuerdan que no sustituye medidas básicas como ventilar a diario, aprovechar la luz solar o limpiar las superficies con regularidad. "Yo me veo todo mi patio con cucharas ahora", bromea Alba Gutiérrez.