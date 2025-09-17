Un trucazo casero para conservar los dibujos de tus hijos como recuerdo para toda la vida

¿Quieres crear de un dibujo de tu hijo un recuerdo de lo más original? Solo necesitarás: la creación del peque, papel film, una servilleta, tijeras, una plancha y una camiseta blanca.

Cuando tus hijos son pequeños y llegan a casa con miles de dibujos que han hecho en el cole guardas con mucha ilusión todas sus creaciones. Eso sí, pasado un tiempo las obras de arte se van acumulando en casa.

Para ayudarte a atajar este problema y no dejar que estos dibujos 'mueran' en una caja de cartón bajo la cama, en el plató de Aruser@s te muestran un fácil y sencillo truco para que puedas conservar el recuerdo.

Lo primero que tienes que hacer es plastificar el dibujo de tu peque con papel film y recortar los elementos con la tijera: las nubes, el coche, el sol, las personas, la casa... todo lo que puedas recuperar de la lámina.

A continuación, plancharás el dibujo sobre una camiseta blanca poniendo una servilleta o papel de horno para protegerlo del calor. De esta forma quedarán automáticamente estampados los dibujos y podrás crear prendas de lo más originales. "Y no te gastas un euro porque es con lo que tienes por casa", remarca Angie Cárdenas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el paso a paso.