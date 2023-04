La sección 'Consejito, consejito' ha llegado a Aruser@s para hacernos la vida mucho más fácil. Útiles trucos de sencilla aplicación que nos permiten, por ejemplo, bañarnos en el mar o en la piscina sin miedo a que los ladrones nos roben nuestras pertenencias, sobre todo, el teléfono.

"Hay que meter el móvil dentro de un pañal de bebé, como si estuviera sucio. Luego, lo cierras como cerramos todos los pañales cuando llevan caca en el interior. No os preocupéis, que el caco no se acerca a la caca", explica Alfonso Arús. "Si encima le pones un poquito de chocolate negro por los bordes no se acerca nadie", añade Angie Cárdenas.

"Poco se habla de la poca agilidad para salir corriendo del mar cuando te están robando, sin clavarte las piedras. No lo alcanzas, vaya", reflexiona Rocío Cano y añade otra idea: usar el envoltorio de una compresa.