"Normalmente nos estresamos a la hora de vestir a nuestro bebé porque tiene los bracitos cortos y se mueve mucho", señala Angie Cárdenas, que, en su sección 'Consejito, consejito', da a conocer un truco para poner la ropa de una manera muy sencilla y también rápida a los pequeños.

Para lograrlo, indica, solo hay que darle la vuelta a las extremidades de la camisa, camiseta o pantalón. "Metes la mano, le coges la manita al bebito y ya le das la vuelta", indica la colaboradora mientras muestra un vídeo con el paso a paso de este revolucionario método.

"Al bebé no lo estresas, tú tampoco y en un pis pás tienes vestido a tu hijo", concluye. Un truco que le puede servir de ayuda a Alba Gutiérrez, que pronto tendrá que verse en esta situación. "Yo nunca he tenido un bebé y no he convivido con ninguno, con lo cual soy primeriza total, con lo cual pienso que lo voy a pasar fatal para meter sus bracitos tan delicados en las mangas", reconoce. Ahora, con este consejo, está mucho más tranquila.