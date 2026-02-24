La reacción de Alfonso Arús en directo tras compararle Angie Cárdenas con Antonio Resines: "Perdona"

"Llevo 69 años haciendo estas cosas", ha afirmado Antonio Resines al recoger el Premio 'Toda una vida' de la Unión de Actores. "¡Ay, mira, se parece bastante a ti!", asegura Angie Cárdenas a Alfonso Arús, que contesta en el vídeo.

La Unión de Actores ha concedido el Premio 'Toda una vida' a un sorprendido Antonio Resines, que ha confesado estar muy sorprendido al recoger el galardón. "No me esperaba la llamada de la Unión para decirme que me lo habían dado", ha afirmado el actor durante su discurso, en el que ha bromeado: "A mí me llaman para entregar premios, para dármelos casi nunca, así es la vida".

"Nos votamos nosotros mismos y ya sabemos que no es tan fácil decidir", ha explicado Resines que, sin embargo, ha contado una divertida anécdota que le pasó al entrar en el acto: "En mi caso sí, porque nada más entrar, me dice Carlos Bardem que ya era hora, 'si no te lo dan a ti, ¿a quién se lo van a dar?'". Y es que Resines ha finalizado su discurso recordando que lleva "69 años haciendo estas cosas".

Después de escucharle, Angie Cárdenas destaca a Alfonso Arús en el plató de Aruser@s: "¡Ay, mira, se parece bastante a ti!". "Perdona, que yo tengo 64 años", responde el presentador de Aruser@s entre las risas del plató. "Pero recibes premios cada día", responde la colaboradora.

