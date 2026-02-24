El dardo de Rosalía a su exnovio por sus looks en la campaña de Calvin Klein: "La va a amar"

Rosalía tiene claro quién es la primera persona que quiere que vea sus looks en su nueva campaña publicitaria para Calvin Klein: "Mi ex, la va a ver y pensará, 'vaya...'".

Rosalía ha protagonizado una divertida entrevista en la promoción de 'Euphoria', su nueva campaña con Calvin Klein. En el vídeo, una periodista pregunta a la artista quién le gustaría que viera primero su anuncio y Rosalía contesta sincera: "Mi ex, claro".

"La va a ver y pensará, 'vaya...', y yo estaré en plan...", reconoce divertida la cantante mientras pone muecas que podrían decir claramente 'tú te lo has perdido'. Sin embargo, Rosalía prefiere no dar nombres: "No vamos a decir qué ex, solo decimos, mi ex". "La va a amar, obvio", insiste tajante Rosalía con una sonrisa.

No obstante, a Alfonso Arús no le convence el recado de Rosalía a su expareja: "Qué manía tienen algunas cantantes con acordarse de sus ex". "Al final los hacen importantes"; asegura el presentador en el plató, donde Angie Cárdenas comparte su opinión: "Si pasas página y ni le nombras, ya está". "Yo creo que habla desde el despecho", afirma, por su lado, Tatiana Arús, que cree que habla de Rauw Alejandro "porque él quiso volver". "Pues vuelve a darle importancia", afirma Alfonso Arús, que destaca que "cuando te acuerdas tanto de un ex, le das relevancia".

Sin embargo, Tatiana Arús recuerda por qué Rauw Alejandro fue tan importante para la artista: "Estaban comprometidos y se compraron una casa, tenían un proyecto. Que él luego quisiera volver y le volviera a hacer daño ella lo tiene ahí".

