El truco de Alba Gutiérrez para identificar las llamadas de spam comercial: "Cuando te ponen la provincia..."

A raíz de un vídeo viral en el que una mujer se queja de que la llamen constantemente a la hora de la siesta, en Aruser@s se acuerdan, inevitablemente, de quienes más intentan ponerse en contacto contigo en esas intempestivas horas: los teleoperadores.

"Por cierto, me están llamando más que nunca", asegura Alfonso Arús, aunque según la nueva ley, no se deberían recibir SMS y llamadas de origen internacional que simulen proceder desde territorio nacional. "El usuario deberá demostrarse con una numeración geográfica, numeración atribuida específicamente para comunicaciones comerciales o desde números 800 y 900 para identificar si se trata de un número comercial", aclaraba laSexta.com el pasado 7 de junio.

"A mí me ha llamado un número 800 ya", dice Alba Gutiérrez con júbilo. "Me hizo hasta ilusión. Pensé, '¿a que lo cojo?'. Pero no", cuenta.

Además, ella ha encontrado un truquito para identificar este tipo de llamadas: "Cuando te pone la provincia en la llamada, es spam. Cuando te llaman de provincias y no pone de dónde es, es llamada de verdad". A Rocío Cano no la llama nadie, lamenta. "Porque eres una pesada. Te temen. Pero si en maquillaje tienen que echarte, que están desesperados", bromea el presentador.