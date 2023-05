"Muchos lo vaticinaban, porque su voz es muy reconocible y nosotros, los seguidores, sabemos reconocerla de una manera muy eficaz", comenta Hans Arús en Aruser@s acerca del 'desenmascaramiento' de anoche de 'Mask Singer 3'. Y es que, bajo la máscara de Tigre se escondía el youtuber español más famoso de todos los tiempos: el Rubius.

No es la primera vez que el streamer entrega su voz al autotune, y quizá por ello fue más fácil de identificar. A pesar de ello, Alfonso Arús no tiene tan claro que a Ana Obregón le suene su cara más que su voz. "Yo creo que, incluso cuando se quita la máscara, no sabe quién es", bromea el presentador.

"Justo te iba a decir eso, porque cuando pone esa cara y dice '¡aaaah!', alguien le tiene que decir, 'es un youtuber', porque no tiene ni idea", apunta Angie Cárdenas. "Hay una generación que desconoce ese tipo de perfiles", añade Rocío Cano.