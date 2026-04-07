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El cura de Valdepeñas manda a sus feligreses a confesarse con el sacerdote nuevo: "Me tenéis aburrido, así os ahorráis calentarme la cabeza"

No sabemos si está celoso o, como afirma él, que está aburrido ya de que sus feligreses tengan siempre los mismos pecados, pero lo cierto es que el cura de Valdepeñas ha mandado a todos los presentes en la misa a confesarse con el sacerdote nuevo... y lo ha hecho de esta manera.

El cura de Valdepeñas manda a sus feligreses a confesarse con el sacerdote nuevo: "Me tenéis aburrido, así os ahorráis calentarme la cabeza"

Los colaboradores y el presentador de Aruser@s no pueden evitar las carcajadas al escuchar este nuevo 'zasca' del cura de Valdepeñas. El padre Emilio, uno de los habituales de esta sección del programa de laSexta, cuenta a sus feligreses que hay un sacerdote nuevo en la iglesia.

"Está confesando don Miguel, que es de Jaén. Como es jovencico y no os conoce, id y contadle vuestros pecados, que yo ya me los sé y me tenéis aburrido", suelta sin pestañear antes de empezar la misa.

Y es que, tal y como apunta David Broc, el cura de Valdepeñas no está de humor. "Os confesáis con él y así os ahorráis tener que calentarme la cabeza a mí", remata el párroco.

"Es que las tramas se repiten", defiende Alfonso Arús. Sin embargo, Angie Cárdenas cree que los celos son los que están detrás de estas duras palabras.

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