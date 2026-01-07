Alfonso Arús, tras ver que MrBeast colapsa Nueva York regalando dinero en plena carretera: "¿Es broma?"

Una alegría en forma de billetes en Nueva York: el nuevo reto viral de MrBeast ha vuelto a dejar boquiabiertos a millones de usuarios y también al plató de Aruser@s.

"Pensaba que era broma, pero no", alucina Alfonso Arús, tras ver el último viral de MrBeast, el youtuber más famoso del mundo, que ha decidido pasar una mañana regalando dinero a conductores atrapados en los atascos de Nueva York. El vídeo ya suma 58 millones de visualizaciones.

Como vemos en las imágenes que acompañan al viral, el influencer recorre las filas de coches con fajos de dólares en la mano. Ventanilla bajada, MrBeast se acerca a los conductores y les entrega billetes en plena carretera, provocando reacciones de absoluta incredulidad.

Sin embargo, no todos aceptan el regalo. Para sorpresa del propio youtuber, algunas personas rechazan el dinero. "¿No quiere 1.000 dólares gratis?", pregunta MrBeast desconcertado ante la negativa de algunos conductores.

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús apunta que, aunque regale grandes cantidades de dinero, la acción "le sale muy rentable" al creador de contenido. Una reflexión con la que coincide Alfonso Arús, aunque sin restarle mérito: "Está claro que luego saca rendimiento, pero es increíble que salga a regalar dinero así".

