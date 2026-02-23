TheGrefg descubre qué se puede hacer con un euro en la India: "¿Me ha partido la oreja?"

Viajar por la India con un euro en el bolsillo puede ser toda una aventura y un desafío para el sistema digestivo, como ha podido comprobar el youtuber 'TheGrefg' en este vídeo.

¿Qué se puede hacer con un euro en la India? Esa es la pregunta que se ha hecho el influencer TheGrefg, quien, mientras viaja por el país, ha decidido documentar todos los servicios más surrealistas que ha encontrado: desde un masaje "extremo" hasta un corte de pelo exprés en plena calle.

Lo primero que ha querido probar: un helado. Sin embargo, el vendedor "no se lo recomienda". "¡Me puede dar cagalera por tema de estómago, verdad?", pregunta TheGrefg, a lo que el señor responde con total sinceridad: "Sí". No obstante, el youtuber se atreve con otro plato típico, por 50 céntimos. "Voy a probar menos la salsa, para no cagarme encima", ríe mientras degusta su comida.

La siguiente experiencia: cortarse el pelo en plena calle. Pero lo que parecía un simple corte se convierte en un espectáculo de fuerza bruta: el barbero empieza a darle un masaje que más parecía entrenamiento de boxeo. "¡Qué locura! ¡Me saca el cerebro! ¡Es peor que un sparring de boxeo! ¿Me ha partido la oreja? ", alucina TheGrefg al escuchar los crujidos tras el masaje.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús no puede evitar fascinarse con el hombre que advierte sobre lo que "le va a sentar mal" al influencer. "Partimos de la base de que los estómagos no son equiparables", comenta el presentador entre risas.

