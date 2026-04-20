Los tres peores errores que cometen los restaurantes, según un crítico gastronómico: "Esto es para salir corriendo"

El crítico gastronómico @sergiogallegobe desvela en este vídeo viral que recoge Aruser@s los tres errores que te hacen salir corriendo de los restaurantes.

Alfonso Arús está totalmente de acuerdo con el crítico gastronómico que publica este vídeo de TikTok que recoge Aruser@s. El profesional asegura que hay tres errores imperdonables que un restaurante no debe cometer: el primero, no saludar al cliente cuando llega; el segundo, tener una carta demasiado amplia, y el tercero, no admitir pagos con tarjeta. "Si una carta toca todos los palos, de mexicano a española pasando por japonesa, sospecha", advierte el presentador del programa de laSexta.

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