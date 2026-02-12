Alfonso Arús, a las recomendaciones fuera de carta: "La honradez de un restaurante se mide por el vino"

Un simple plato recomendado por el camarero puede convertirse en un auténtico susto para la cartera: aquí puedes ver el viral de la pareja que terminó pagando 46 euros por unos calamares tras agotarse su elección.

Las recomendaciones fuera de carta en los restaurantes han sido tema de debate en Aruser@s, tras el viral presentado por Hans Arús, en el que una pareja muestra el ticket de lo que les costó la comida después de dar el visto bueno a un plato recomendado, ya que el que querían estaba agotado.

La alternativa fuera de carta eran unos calamares de pote, pero lo que no se esperaban era que costaran 46 euros. "Hay que tener cuidado con los platos fuera de carta", ríe Alfonso Arús, señalando el arma de doble filo que pueden ser. "A veces es fuera de carta y fuera de cartera", bromea.

Para Alfonso Arús, "la honradez de un restaurante" se mide por el vino. "Si el vino que te ofrecen está en el mismo rango de precio, creo en la honestidad de ese restaurante; pero no todos lo hacen así", comenta. Porque, a veces, el fuera de carta no es una sorpresa gastronómica… sino una sorpresa que te hace mirar dos veces el extracto del banco.

