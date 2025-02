La tremenda (y divertida) bronca que le echa una niña a su tío por desordenado: "¡Ya te lo he dicho 13 veces!"

"¡Tú no puedes poner el macuto en la escalera!", grita esta niña a su tío, que es, claramente, un desordenado de campeonato. La pequeña que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s le está echando una bronca tremenda, digna de cualquier madre, a este descuidado señor.

Y es que se lo ha dicho ya 13 veces, ni más, ni menos. "¡Ese no es su sitio!", recalca con sus manos de una manera muy cómica. Su tío se ríe y ella se enfada cada vez más y más. "A mí no me hace gracia", se mosquea la sobrina.

En el plató del programa presentado por Alfonso Arús, los colaboradores no pueden evitar una carcajada al ver estas imágenes. "Me gustaría ver de qué manera pone las normas la madre también", comenta Tatiana Arús.