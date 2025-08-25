El perro que conquista Santiago de Compostela: lanza su pelota desde un balcón y elige con quién jugar

En Aruser@s, muestran el perrete que se ha convertido, sin esperarlo, en un símbolo inesperado del verano compostelano. Aquí puedes ver cómo juega a lanzar la pelota desde su balcón con los que pasean por la calle.

En pleno casco histórico de Santiago de Compostela, un perro se ha vuelto viral por su peculiar forma de combatir el aburrimiento:lanza una pelota desde un balcón y espera que los transeúntes se la devuelvan.

El perrete, sentado en el balcón del primer piso, lanza la pelota a la calle y los allí presentes le devuelven la jugada, convirtiendo la escena en un espectáculo improvisado.

Para Hans Arús, el perro "escoge al lanzador", y es que hay que tener buena puntería para devolver el juguete. "El perro no es tonto, lleva muchos tiros pegados aquí. Lleva un verano aburridísimo y ya sabe quién lanza bien la pelota y quién no llega", bromea Alfonso Arús, quien ya se ha unido a la creciente legión de seguidores del animal.