El divertido vídeo viral de un policía dando el alto a una niña que va conduciendo su coche de juguete: "¿Sabe a qué velocidad iba?"

Los 'vídeos vitales' de hoy de Aruser@s empiezan con una divertida historia que provoca ternura a todos los presentes en plató. La niña que protagoniza este vídeo viral es 'detenida' por la policía en un control rutinario mientras ella conduce un coche de juguete.

"¿Sabe a qué velocidad iba?", le pregunta el agente. "¿Tiene carné de conducir?", continúa el interrogatorio. "Como veis, va respondiendo a todo como si fuera una adulta", señala Hans Arús.

Alfonso Arús está maravillado con su reacción. "Pero es que la niña ni se inmuta. Lejos de asustarse, mantiene el tipo perfectamente respondiendo a cada una de las preguntas", apunta el presentador. "La niña sabe que da 0,0. No ha bebido alcohol. No tiene problemas. No tiene que ponerse nerviosa ante la detención del agente", bromea Hans.