Tom Cruise niega tener miedo a la muerte: "Me gusta estar al borde de un precipicio"

"Si echas un vistazo a mi vida, dirías que me gusta estar al borde de un precipicio, tanto en sentido literal como figurado", afirma Tom Cruise, que vuelve a protagonizar la portada de la revista 'GQ'.

Después de 20 años, Tom Cruise vuelve a protagonizar la portada de la revista 'GQ', donde ha concedido una entrevista en la que ha reflexionado sobre la muerte. "Mira, creo que si echas un vistazo a mi vida, dirías que me gusta estar al borde de un precipicio, tanto en sentido literal como figurado", ha afirmado el actor.

"Es decir, veo la vida como una aventura y siempre lo ha hecho", ha destacado Tom Cruise e este vídeo, donde el periodista le vuelve a insistir: "Te he preguntado si tienes miedo a la muerte". "No, no le tengo miedo", ha asegurado el conocido actor.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús ironiza: "Me encanta la gente que le preguntas una cosa y te contesta otra". "Estoy hasta el gorro", asegura el presentador de Aruser@s.

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