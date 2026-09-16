Angelina Jolie presenta su nueva película con Salma Hayek y desvela cómo le ayudó a superar su divorcio con Brad Pitt

Angelina Jolie y Salma Hayek han estrenado en el Festival de Cine de Toronto la película 'Sin sangre', un drama bélico que dirige Jolie y que protagoniza la mexicana.

Angelina Jolie ha desatado la locura entre sus fans en la presentación de su última película, 'Sin sangre', en la que es la directora. "Se trata de una película que es un drama bélico", detalla Tatiana Arús, que destaca cómo la actriz se "dio un auténtico baño de masas": "Ella se vio un poco abrumada porque algunos fans le ponían los posters en la cara". Además, la conocida actriz ha llegado con su hija, Zahara, "a la que no soltaba de la mano".

Por otro lado, en el interior del recinto, además de Angelina Jolie se encontraba Salma Hayek, quien ha confesado que le había costado algo aceptar la película. Por su parte, Angelina Jolie ha desvelado "que gracias ala simpatía de Salma Hayek, todo el proceso de divorcio y COVID lo llevó mejor".

Algo que confirma Angie Cárdenas, que destaca que cuando ellos entrevistaron a Salma Hayek, les pareció "un 10 de mujer" ya que les "facilitó todo en la entrevista". "Es muy divertida", señala, por su lado, Alfonso Arús.

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