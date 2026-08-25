Alfonso Arús, de las acrobacias de Sydney Sweeney desafiando a Tom Cruise: "Aquí hay más trampa..."

"Aquí hay más trampa que Shakira surfeando", destaca Alfonso Arús al ver las peligrosas acrobacias de Sydney Sweeney al más puro estilo Tom Cruise: "Si queréis mañana yo también hago de él".

Alfonso Arús destaca que Sydney Sweeney ha desafiado a Tom Cruise con sus últimas acrobacias. Tatiana Arús enseña en este vídeo a la actriz "anclada con un arnés sobre el ala de una aeroplano": "Hay que tener arrestos para hacer esto". Sin embargo, el presentador de Aruser@s duda de si la imagen es real:" Creo que aquí hay más trampa que en los cursillos de surf de Shakira". "Mañana si queréis yo también hago de Tom Cruise", afirma Arús, que insiste: "Primero surfearé y luego volaré".

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