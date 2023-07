Este vídeo viral, emitido en Aruser@s, es uno de los más comentados en Twitter. En él, vemos a un novio en el día de su boda esperando que su prometida llegue hasta el altar mientras suena el himno de la décima. El joven, madridista hasta la médula, no puede evitar las lágrimas ante este emotivo momento. "A mí me pasaría", reconoce Hans Arús a su padre y presentador del programa.

"Yo veo a Ana entrando con el himno del Betis y también lloraría", reconoce. "¿Me estás diciendo que me vaya preparando porque el día de tu boda lo que va a sonar es el himno del Betis?", le pregunta Alfonso Arús. "¿Lo dudas?", se sorprende Angie Cárdenas, madre de la criatura. "Es capaz de llevar la camisa y debajo la camiseta", añade la colaboradora.

Alfonso no puede evitar hacer una pregunta muy personal. "Estoy entrando en un terreno pantanoso, de intimidad, que no sé si cuenta con la aprobación de Hans o no... Pero, ¿tu novia no es del Celta?". Hans lo tiene todo pensado. "Sí, pero no pasa nada. C. Tangana ha hecho un nuevo himno y no está nada mal. En el momento clave, quien esté más arriba en la clasificación es el que se queda con el himno".