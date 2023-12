A la chica que protagoniza esta divertida historia (@noesanchezr en TikTok) le ha tocado su jefe en el amigo invisible del trabajo y, por si fuera poco, este amigo invisible es un poco especial. "Le tengo que regalar algo para joderle", dicen las reglas. La joven muestra en este vídeo viral emitido en Aruser@s cuáles son los presentes que ha escogido.

"Mi empleada favorita me dio este cuaderno (se merece un aumento)", pone en la libreta que forma parte del obsequio final. "Él siempre está con que lo tenemos que apuntar absolutamente todo", explica su decisión. Pero lo mejor, está por llegar. Esta es la taza que, seguramente, va a ponerle en un aprieto... o con la que van a echarse unas risas. "Hoy es un buen día para que me dejes en paz", dicen las letras blancas sobreimpresas en un fondo negro. "Me van a despedir hoy mismo", lamenta, para después hacerse la dura. "Bah, no me importa".

Alfonso Arús cree que la premisa del juego del amigo invisible es, precisamente, que se regale entre amigos, no entre compañeros de trabajo, jefes ni familiares. "La 'Benítez' siempre dice: 'Yo soy tu madre, no soy tu amiga'", dice refiriéndose a su colaboradora, Patricia Benítez, que no sabe muy bien por dónde va a venirle el 'zasca'. "Entonces, yo te digo lo mismo: 'Perdona, Benítez, yo soy tu jefe, no soy tu amigo, no te confundas'", le dice a la pobre tertuliana, que hoy no ha dicho todavía ni media palabra. Ahí es cuando el presentador comienza a soltar su retahíla de frases hechas.