El divertido momento en que una niña de San Ildelfonso se ha bloqueado con el número 00548 de la lotería de Navidad

Si, además de los premios, hay unos protagonistas indiscutibleS el día de la Lotería de Navidad, son los niños y niñas de San Ildefonso. Ellos son los encargados de gritar el número que repartirá miles de premios en toda España, y como no, los nervios están a flor de piel.

Una de las anécdotas más tiernas del Teatro Real ha sido la de Aurora Rodríguez Ososrio que en la tabla 4, se ha quedado bloqueada cuando tenía que cantar unos de los números, en este caso, uno de los tantos números no premiados.

La niña se quedaba mirando la bola y no sabía reaccionar hasta que el responsable de controlar lo que pasa en la mesa fue en su ayuda. El número en concreto era 00548, era un número de tres cifras y no de cinco, como suele ser y de ahí, quizá, el noqueo. Algo natural después de tantos y tantos números. Como no podía ser de otra manera, el público asistente, le aplaudía y le daba ánimos. En en el vídeo, al completo esta anécdota.