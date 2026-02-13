"Ni tirar ni empujar": el cartel viral de un restaurante que demuestra que abrir una puerta no es tan fácil

Un restaurante ha tenido que colocar un insólito aviso en la puerta del baño tras varios intentos fallidos dignos de tutorial: "No empujar, la puerta es corredera".

Parece algo básico, pero el clásico "tirar o empujar" sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza en algunos restaurantes. Tanto es así que un local ha tenido que colgar un cartel en la puerta de su baño que ha dejado a todos boquiabiertos. "Es la primera vez que nos pasa", aseguran.

"No empujar, la puerta es corredera, tenéis que tirar para allá", se puede leer en el aviso. Porque, al parecer, al eterno dilema entre "tirar" y "empujar" ahora se le ha sumado una tercera vía inesperada: arrastrar con todas tus fuerzas.

"La gente ha entrado y ha llegado a aporrear la puerta para abrirla", explica la chica del viral, que muestra la etiqueta de señalización pegada con más fe que esperanza.

Para la tertuliana Alba Sánchez, "lo mejor de todo" es que el cartel está colocado en el interior de la puerta."Cuando ya has entrado, ya has deslizado la puerta corredera, ¿cómo puede ser que se te olvide?", comenta entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.