Hasta 15 familiares y/o amigos y/o quien tú quieras o consideres que tiene buen criterio pueden ayudarte ahora a elegir pareja en Tinder. Esta nueva funcionalidad llega con la actualización de la famosa app de citas. Hans Arús nos explica en Aruser@s cómo usarla:

"Podrán estar 24 horas dando 'me gusta' a aquellos perfiles que les convenzan. Cuando se acabe el tiempo, el usuario podrá ver a los seleccionados". El colaborador ve un inconveniente fundamental que quizá no hayan tenido en cuenta a la hora de diseñarla. "Va a traer controversia, porque si tú le das 'me gusta' al perfil que te dice tu madre y no al que te dice tu abuela, vendrá la abuela diciendo 'ya te dije yo que no era buena persona'".

Alfonso Arús ve bastante improbable, por no decir imposible, que la familia se ponga de acuerdo en algo así, y su referente son las cenas y comidas de Navidad. "¿Esto va a servir para algo o solo para acrecentar y acentuar las diferencias familiares?", se pregunta. "Bueno, al menos sabes que a una persona de esa familia sí que le va a gustar", responde el tertuliano.