El vídeo de la reacción de una joven tras saber que tiene que ir a clase sin ChatGPT: "¿Cómo voy a hacer las actividades?"

"¿Y si pruebas a usar el cerebro un poco?", pregunta un amigo a esta joven que se plantea no ir a clase por no poder usar ChatGPT.

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s este vídeo en el que se puede ver la reacción de una estudiante cuando descubre que se había caído ChatGPT y X (antes Twitter) "No voy a clase", asegura la joven, que se pregunta cómo hace ahora las actividades.

"Pero, ¿de verdad no vas a ir a clase?", pregunta uno de sus amigos a la joven, que responde tajante: "Hay que hacer actividades, yo sin ChatGPT... ¿cómo las hago?". "El siglo XXI se va a la mierda", critica la joven, que afirma que sin poder usar ChatGPT la van a "tomar por tonta".

Por su parte, otro amigo le da un consejo: "¿Y si pruebas a usar el cerebro un poco?". Puedes ver la reacción de la joven en este vídeo, donde Alfonso Arús reflexiona sobre que "cada vez dependemos de más cosas": "Solos ya no poder hacer nada".

