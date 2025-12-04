Ahora
La reacción de Antonio Banderas al catar un vino de 1728 en Jerez: "¡Salud!"

Antonio Banderas ha visitado las Bodegas Tío Pepe, en Jerez, donde ha bebido un vino de 1728. Puedes ver el momentazo en este vídeo de Aruser@s.

Antonio Banderas ha visitado las Bodegas Tío Pepe, en Jerez, donde ha visitado algunas de las soleras más históricas. Por ejemplo, el conocido actor ha protagonizado un histórico momento al beber un vino de hace cientos de años.

"Acabo de beber un vino de 1728", afirma sorprendido el actor, que termina con un "salud". "Esto aclara la garganta", destaca Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde afirma que este vino "es para que te lo den en un frasquito con gotitas, como si fuera perfume".

