Un tiktoker español visita el alojamiento más barato de Tailandia: "Si piso aquí me voy al otro barrio"

Un tiktoker español visita el alojamiento más barato de Tailandia: "Si piso aquí fuerte me voy al otro barrio"

Un creador de contenido español muestra a sus seguidores cómo es dormir por dos euros en Tailandia: el alojamiento más barato al que se ha enfrentado. "¡Qué peligro!", advierte.

"Esto está muy guapo, histórico, pero con un poquito de basura...", bromea el creador de contenido Nacho Barrueco, '@nachobarrueco', que muestra a sus seguidores la entrada al alojamiento más barato donde ha decidido dormir en Tailandia.

El español cuenta que pasará allí una noche por dos euros y realiza un 'room tour' para ver cómo es la habitación. "¡Qué barbaridad! Con mosquitera y ventilador", dice sorprendido Nacho. Eso sí, advierte que hay "muchos agujeros en el suelo": "Como pise aquí fuerte, me voy a otro barrio", dice entre risas, explicando cómo la solución a los socavones es poner "celo rosa".

Continúa su visita y el dueño del alojamiento le enseña el baño. "Si plantas un truño aquí, echas el agua; ¡mira, ha dejado una zurraspa!", comenta el joven.

Desde el plató de Aruser@s, aprueban que le hayan dado la bienvenida con "una tarjetita con su nombre".

